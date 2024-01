Scheunenbrand in Otzberg an der "Drombusch"-Mühle

Scheunenbrand in Otzberg an der "Drombusch"-Mühle Bild © Keutz TV

"Drombusch"-Scheune in Südhessen in Flammen

Brandstiftung an Drombusch-Mühle in Otzberg?

Der Brand einer Scheune im Bereich der sogenannten Drombusch-Mühle in Otzberg (Darmstadt-Dieburg) ist möglicherweise gelegt worden.

Brandstiftung könne nach ersten Untersuchungen nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem Feuer vom Freitag war eine Scheune an der Mühle vollständig abgebrannt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, verletzt wurde niemand. Die Bundenmühle, so der richtige Name des Anwesens, diente in den 80er Jahren als Kulisse für die ZDF-Erfolgsserie "Diese Drombuschs".