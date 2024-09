Brand in Fabrikgebäude in Bad Hersfeld

Im Technikraum einer Fabrik in Bad Hersfeld ist ein Feuer ausgebrochen.

Veröffentlicht am 02.09.24 um 10:56 Uhr

Wie die Polizei am Montag mitteilte, breitete sich der Brand am Samstagabend rasch vom Erdgeschoss bis in die vierte Etage aus. Verletzt wurde niemand. Wegen der starken Rauchentwicklung gab es eine Warnmeldung für die Anwohner. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.