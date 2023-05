Auf dem Gelände eines Autohauses in Heppenheim sind am Samstagabend vier Autos in Brand geraten.

Bei den Fahrzeugen handelte es sich nach Angaben der Polizei um ältere Modelle. Das Feuer beschädigte zudem die Fassade sowie Fenster einer angrenzenden Halle. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.