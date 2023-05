Leerstehendes Haus in Eschwege in Flammen

Ein leerstehendes Fachwerkhaus ist am Mittwochabend in Eschwege (Werra-Meißner) in Brand geraten.

Dabei entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.