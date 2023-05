Brand in leerstehendem Haus in Hadamar

Bei einem Brand in einem leerstehenden Haus in Hadamar (Limburg-Weilburg) ist am Donnerstagabend ein Schaden in Höhe von rund 80.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache im Erdgeschoss ausgebrochen und hatte sich dann schnell ausgebreitet. In der gesamten Straße fiel der Strom aus, Verletzte gab es nicht.