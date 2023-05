Balkonbrand in Mehrfamilienhaus in Petersberg

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Petersberg (Fulda) ist am Sonntag ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Das Feuer war auf einem Balkon ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die Wohnung verhindern. Die Brandursache war zunächst unklar.