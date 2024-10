Brand in Sulzbacher Zahnarztpraxis

In einer Zahnarztpraxis in Sulzbach (Main-Taunus) ist es am Donnerstag zu einem Brand gekommen.

Eine Mitarbeiterin trug Verletzungen davon, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Gesamtschaden bewege sich ersten Schätzungen zufolge im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich. Die Brandursache war zunächst unklar. Ein technischer Defekt sei nicht ausgeschlossen.