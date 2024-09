Brand in Tiefgarage - Ermittlungen in Dietzenbach

In der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Dietzenbach (Offenbach) hat es in der Nacht zum Montag gebrannt.

Veröffentlicht am 23.09.24 um 14:01 Uhr Link kopiert!









Bild © Keutz TV

Link kopiert!









Nach Polizeiangaben fingen mehrere Fahrräder Feuer. Ein Feuerwehrmann wurde wegen Verdachts auf leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Schaden beträgt etwa 20.000 Euro. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.