Kurzmeldung Brand in Viernheim: Wohnhaus evakuiert

Am Samstagmorgen hat es in einem Wohnblock in Viernheim (Bergstraße) gebrannt.

Nach Polizeiangaben wurde das Feuer wohl durch einen defekten Akku eines E-Rollers ausgelöst. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Wegen des Rauchs mussten 40 Bewohner ihre Wohnungen kurzzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.