Commerzbank macht Carsten Schmitt zum neuen Finanzchef

Die Commerzbank in Frankfurt hat einen neuen Finanzchef gefunden.

Veröffentlicht am 21.11.24 um 12:09 Uhr

Der Aufsichtsrat beruft Carsten Schmitt in den Vorstand, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Schmitt kommt von der dänischen Danske Bank, war zuvor aber schon mehr als 20 Jahre in verschiedenen Positionen für die Commerzbank tätig. Er soll spätestens im Frühjahr 2025 das Amt übernehmen. Derzeit ist die neue Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp zusätzlich noch als Finanzchefin tätig.