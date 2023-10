Der wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung verurteilte Cum-Ex-Akteur Hanno Berger ist vor dem Bundesgerichtshof gescheitert.

Die Revision gegen das Bonner Urteil vom Dezember sei verworfen worden, teilte der BGH in Karlsruhe am Donnerstag mit. Der 72-Jährige gilt als einer der Erfinder und treibende Kraft des Steuerbetrugs, der den Staat um Milliarden gebracht haben soll. Das Wiesbadener Landgericht hatte ihn zu mehr als acht Jahren verurteilt. Dagegen hatte er seinerzeit in Bonn Einspruch eingelegt - ohne Erfolg.