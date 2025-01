Paketlaster auf A7 in Flammen aufgegangen – Fahrer verletzt

Ein mit Paketen beladener Lkw ist auf der A7 in Richtung Kassel in Brand geraten. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Autobahn musste in beide Richtungen gesperrt werden.

Veröffentlicht am 14.01.25 um 14:28 Uhr

Brennendes Transportgut auf der A7

Zu dem Brand kam es laut Polizei am Montagabend gegen 23 Uhr an der Steigungsstrecke zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld-West und dem Parkplatz Fuchsrain auf der A7 in Richtung Kassel. Das Feuer sei durch einen technischen Defekt im Motorraum des Lkw entstanden.

Der Brand breitete sich auf den Laderaum und das Führerhaus aus, das schnell komplett in Brand stand. Der 39 Jahre alte Fahrer fuhr den Lastwagen noch auf den Seitenstreifen und stieg aus, dabei verletzte er sich an der Hand und atmete Rauchgase ein. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

40.000 Euro Schaden an Zugfahrzeug und Anhänger

Für die Dauer der Löscharbeiten war die A7 den Angaben zufolge in beide Richtungen gesperrt. Gegen 3.15 Uhr war die linke Fahrspur wieder frei, die rechte und mittlere blieben für die Bergungsarbeiten bis in den Morgen gesperrt.

Nach Angaben der Beamten hatte sich zwischenzeitlich ein Rückstau von etwa vier bis fünf Kilometern entwickelt, der sich in den Morgenstunden auflöste. Durch den Brand entstand laut Polizei am Zugfahrzeug und am Anhänger ein Schaden von etwa 40.000 Euro.

Ausschließlich Pakete geladen

Wie hoch der Schaden an der Ladung ausfiel, war zunächst unklar. Ob es sich um Sendungen von Privatkunden oder von Firmen handelte, soll noch geklärt werden, wie ein Sprecher des Unternehmens DHL sagte. Der Lkw sollte die Sendungen demnach vom Paketzentrum in Rodgau (Offenbach) nach Bremen bringen. Geladen hatte der Lkw laut Sprecher ausschließlich Pakete. Briefe seien nicht an Bord gewesen, das hatte die Polizei zunächst berichtet.