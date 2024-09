Badespaß geht in vielen Freibädern in die Verlängerung

Die hochsommerlichen Temperaturen und den Sonnenschein nehmen mehrere Freibäder in Hessen zum Anlass, um die Saison zu verlängern. Und ein Höhepunkt im Kalender vieler Hundebesitzer steht dann auch noch an.

Veröffentlicht am 01.09.24 um 09:02 Uhr

Am heutigen 1. September ist zwar meteorologischer Herbstanfang, doch das Wetter ist derzeit noch im Sommer-Modus. Zahlreiche Freibäder in Hessen reagieren auf die anhaltend warmen Temperaturen und verlängern den Betrieb. "Der Sommer mag sich dankenswerterweise noch nicht aus Nordhessen verabschieden", erklärten etwa die Städtischen Werke Kassel. Deshalb werde die Freibadsaison in den Bädern Harleshausen und Wilhelmshöhe sowie im Außenbereich des Auebads bis 8. September verlängert.

Auch die Stadt Rüsselsheim reagiert auf die hohen Temperaturen und hält das Waldschwimmbad eine Woche länger geöffnet. Ab Montag (2. September) öffnet das Bad dann jeweils von 11.00 bis 18.00 Uhr und bleibt "so lange in Betrieb wie es die Wetterbedingungen zulassen", hieß es von der Stadt.

Bürgermeister: Nachfrage nach Verlängerung groß

Im Freibad Rosbach-Rodheim im Wetteraukreis geht es ebenfalls in die Verlängerung. Dank der weiter sommerlichen Temperaturen und der Solar-Beheizung des Beckens wird die Freibadsaison bis einschließlich 15. September verlängert. "Die Entscheidung ist uns leichtgefallen, denn die Wetterbedingungen sind perfekt und die Nachfrage nach der Verlängerung ist groß", sagte Bürgermeister Steffen Maar (parteilos).

Das Freibad Witzenhausen (Werra-Meißner) bleibt bis zum 16. September geöffnet.

In Frankfurt bleiben das Brentanobad und das Freibad Eschersheim kommende Woche noch auf. Der letzte Öffnungstag dieser Saison steht laut Bäderbetrieben für beide aber noch nicht fest. Das Riedbad in Bergen-Enkheim ist noch bis zum Wochenende 14./15. September offen. Das Silobad Höchst bleibt bis Ende September geöffnet. Als letztes Freibad schließt Hausen am 6. Oktober.

Auch bis Ende September kann die Freibadsaison noch in Bad Vilbel (Wetterau) ausgekostet werden. Am 28. September ist im Freibad, das in diesem Sommer mehr als 50.000 Besucher begrüßen durfte, für die zweibeinigen Badegäste Schluss, bevor das Bad am 29. September dann für das schon traditionelle Hundeschwimmen öffnet.

Mehrere Freibäder bieten nach Saisonende noch Hundeschwimmen an. Bild © hr

Hundeschwimmen als Event

Auch das Neu-Isenburger Waldschwimmbad gehört am 21. und 22. September ganz den Fellnasen. "Es ist toll zu sehen, wie viele Besucher, ob mit oder ohne Hund, sich jedes Jahr auf dieses besondere Event freuen", erklärte Betriebsleiter Denis Dörschug. "Die Resonanz aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet zeigt, wie sehr dieses Event geschätzt wird, und dass es einen festen Platz im Kalender vieler Tierfreunde hat."

Im Nidderbad in Nidderau im Main-Kinzig-Kreis gehört das Hundeschwimmen ebenfalls fest zum Programm: Nach dem Saisonende für alle menschlichen Badegäste am 12. September dürfen sich Hunde dort am 14. und 15. September austoben.