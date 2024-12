Auto auf Tankstelle in Flammen

Ein Pkw ist am Sonntag auf einer Tankstelle in Dillenburg in Brand geraten.

Ein Auto ist auf einer Tankstelle in Dillenburg ausgebrannt. Bild © JR

Das Auto hatte nach Angaben der Feuerwehr vermutlich wegen eines technischen Defekts bereits während der Fahrt gequalmt. Während der 51-jährige Fahrer nach einem Feuerlöscher fragte, breiteten sich die Flammen voll aus. Die Tankstelle wurde daraufhin notabgeschaltet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.