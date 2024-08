DLRG verzeichnet weniger Ertrunkene in Hessen

Neun Menschen sind in den ersten sieben Monaten des Jahres in Hessen ertrunken.

Das sind fünf weniger als im Vorjahreszeitraum, wie aus einer Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hervorgeht. Fünf Menschen kamen in einem Fluss ums Leben, drei in einem See und ein weiterer in einem Teich. Laut DLRG hat der Rückgang mehrere Gründe: "Im letzten Jahr waren die Zahlen besonders hoch - mit mehreren Toten bereits im Frühling." Zudem gebe es einen Wettereffekt: Angesichts des wechselhaften Wetters und des Regens seien weniger Menschen schwimmen gegangen.