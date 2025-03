Fraport: Drogen in Kessel versteckt

Zollfahnder haben in Kroatien drei mutmaßliche Mitglieder einer Schmugglerbande festgenommen.

Wie Zoll und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, sollen die Männer im Alter zwischen 25 und 47 Jahren im Sommer versucht haben, 150 Kilogramm Kokain und 51 Kilogramm Crystal Meth in einem Industriekessel versteckt am Flughafen Frankfurt zu schmuggeln. Die Drogen wurden damals bei Kontrollen entdeckt.