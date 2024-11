Stundenlang in einer Warteschlange in der Kälte stehen - für eine Tafel Schokolade: In Frankfurt hat ein Hersteller viele Menschen zu einem Sonderverkauf gelockt. Angeboten wurde die gehypte Dubai-Schokolade.

Geschätzt mehr als hundert Menschen stehen an diesem nebligen Dienstagmorgen in einer Warteschlange in der Frankfurter Kaiserstraße. Sie wollen kein neues Smartphone-Modell oder einen limitierten Sneaker kaufen, sondern eine Süßigkeit.

Das Objekt der Begierde heißt Dubai-Schokolade: Diese Spezialität ist eine Schokoladentafel, gefüllt mit sogenanntem Engelshaar - feinen, gerösteten Teigfäden - und Pistaziencreme.

Audiobeitrag Bild © hr/Tobias Weiler-Mattes | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Seit 6 Uhr wartet Maria aus Frankfurt in der Schlange. "Die Schokolade ist limitiert - ich muss die probieren," sagt die 29-Jährige. "Es geht nicht anders." Auch die 24-jährige Anna aus Frankfurt spricht von einem einmaligen Ereignis. "Es passiert nicht alle Tage, deshalb stehen wir gerne an."

In den sozialen Netzwerken gibt es seit Wochen einen Hype um die Dubai-Schokolade - daran beteiligt sich nun auch der Schokoladenhersteller Lindt. Er verkauft eine eigene Dubai-Schokolade in limitierter Stückzahl.

Anna, Jerome, Maria und Dogukan (v.l.n.r.) in der Warteschlange Bild © Julius Tamm (hr)

Extra aus Düsseldorf angereist

Das hat auch Jerome, der eigentlich in Düsseldorf lebt, nach Frankfurt gelockt: "Die Dubai-Schokolade wollte ich schon immer mal probieren", erklärt der 23-Jährige. Auch er hat sich in der Schlange die halbe Nacht um die Ohren gehauen - trotz Kälte: "Ich habe zwei Pullis, zwei T-Shirts und warme Arbeitsschuhe an," sagt er.

Die Menschen in der Schlange warten geduldig und mit Vorfreude auf die Schokolade. Das verstehen nicht alle, die an diesem Morgen in der Kaiserstraße unterwegs sind. "Ich würde mich never in so eine Schlange stellen," sagt Songül aus Mainz. "Für meine Familie vielleicht, aber nicht für Schokolade."

Um 10 Uhr öffnet die Boutique - wer bis dahin durchgehalten hat, kann eine der 1.000 limitierten Tafeln Dubai-Schokolade zum Preis von 15 Euro kaufen. Ähnliche Aktionen gab es in den vergangenen Tagen schon in Berlin und Düsseldorf. Auch dort kam es nach Medienberichten zu großem Andrang. In den kommenden Tagen sollen weitere deutsche Großstädte folgen.