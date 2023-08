Einbruchsserie in Frankfurt bei "Aktenzeichen XY ungelöst"

Eine Einbruchsserie im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen ist am Mittwoch Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst".

Die Kripo bat am Montag um Zeugenhinweise. Zwischen Februar 2020 und Oktober 2022 sei sechsmal in die Wohnung eines Gastronomen sowie in dessen Auto eingebrochen worden. Gestohlen wurden insgesamt über 250.000 Euro sowie Waffen.