Einweggrill im Wald in Bad Schwalbach löst Brand aus

Kurzmeldung Einweggrill im Wald in Bad Schwalbach löst Brand aus

Bisher unbekannte Personen haben am Samstag mit einem Einweggrill in einem Waldstück in Bad Schwalbach im Stadtteil Fischbach gegrillt und damit einen Brand verursacht.

Ein Holzstamm habe Feuer gefangen, teilten die Beamten am Montag mit. Von dem Brand waren demnach etwa 100 Quadratmeter Waldboden betroffen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.