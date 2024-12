Der Polizei ist ein Schlag gegen Schockanruf-Betrüger gelungen. Mehrere Verdächtige wurden festgenommen, Bargeld und Wertgegenstände eingezogen. Es kam auch zu einer fingierten Übergabe in Kassel.

Sie geben sich am Telefon als Verwandte aus, die angeblich in Not sind, und wollen so an das Geld ihrer Opfer kommen: Enkeltrick-Betrüger. Im Kampf gegen die Betrugsmasche mit sogenannten Schockanrufen hat sich die hessische Polizei nun an einem koordinierten internationalen Einsatz beteiligt.

Ermittlerinnen und Ermittler aus 15 Bundesländern, vom Bundeskriminalamt, aus Polen, Österreich, Luxemburg, Tschechien, Ungarn, der Schweiz und der Slowakei sowie von Europol waren bei den "Action Weeks" vom 25. November bis zum 6. Dezember im Auftrag der jeweils verantwortlichen Staatsanwaltschaften im Einsatz.

Vier Festnahmen durch hessische Polizei

Die Einsätze in Hessen koordinierte das Frankfurter Polizeipräsidium. Wie es am Freitag mitteilte, endete jeder der vier Einsätze mit einer Festnahme. Die Einsatzkräfte stellten dabei Bargeld in Höhe von 20.000 Euro sowie Wertgegenstände für insgesamt 130.000 Euro sicher, darunter Goldbarren, Goldmünzen, hochwertigen Schmuck und Luxusuhren.

In Darmstadt übergab am 28. November ein 89 Jahre alter Mann Schmuck und Luxusuhren im Wert von 50.000 Euro an eine Abholerin im Alter von 23 Jahren. Die Kriminalpolizei griff ein und nahm die Frau fest.

Insgesamt rund 400 Taten verhindert

Nach dem Ende der Einsätze erhielten die Geschädigten ihre Wertgegenstände und das Bargeld zurück. Die mutmaßlichen Betrüger sitzen in Untersuchungshaft.

Den Angaben nach waren bei den länderübergreifenden Einsätzen in den zwei Wochen insgesamt bis zu 1.000 Einsatzkräfte täglich beteiligt. Die Bilanz: Die Beamten nahmen 20 Verdächtige auf frischer Tat fest. Demnach handelt es sich um Mitglieder von "hochgradig organisierten Banden". Es sei gelungen, 391 Enkeltricktaten und einen Schaden von mehr als 4,85 Millionen Euro zu verhindern.