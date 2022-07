Die Serie von Waldbränden rund um Hainburg reißt nicht ab. Dieses Mal stand ein Waldstück bei Hanau in Flammen, die Polizei vermutet Brandstiftung. Sie fahndet nach einem radfahrenden Mann in Badehose.

Es hört nicht auf. Rund um Hainburg (Offenbach) stehen seit Wochen immer wieder Waldstücke in Flammen. Die Polizei vermutet, dass die Brände gelegt wurden. Am Montagnachmittag brannte es im benachbarten Stadtwald von Hanau-Großauheim. Das Feuer breitete sich schnell auf einer Fläche von 60.000 Quadratmetern zwischen der Waldsiedlung und der B8 aus.

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Hanau und freiwilligen Wehren aus den umliegenden Ortschaften waren dort laut Polizei bis in die späten Abendstunden mit Löscharbeiten beschäftigt. Eine Herausforderung sei die Wasserversorgung gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher, dazu sei ein Pendelverkehr mit Tankfahrzeugen eingerichtet worden.

Hubschrauber-Fahndung nach Radler in Badehose

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Kurz bevor das Feuer ausgebrochen war, hatte es nämlich in der Nähe an einer anderen Stelle im Stadtwald zwischen Hanau-Wolfgang und Rodenbach gebrannt. Das Muster sei ähnlich wie bei den Bränden in den vergangenen Wochen, bestätigte auch ein Sprecher des Forstamts: "Es gab wieder mehrere Brände in kurzen Abständen."

Unter Verdacht geriet ein Mann, der nur mit einer Badehose bekleidet im Bereich des Stadtwalds mit dem Fahrrad unterwegs war. Die Polizei startete eine Fahndung, dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Gefasst werden konnte der Mann allerdings nicht.

Waldbrand-Alarmstufe ausgerufen

In den vergangenen Wochen hatte es wiederholt in Wäldern im Kreis Offenbach gebrannt. Mal stand in Waldstück bei Heusenstamm in Flammen, mal brannte es bei Hainburg oder im Bereich Sommerfeld. Weil es immer an mehreren Stellen in zeitlich kurzen Abständen brannte, geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Aber auch ohne Brandstiftung ist die Waldbrandgefahr derzeit hoch. Wegen der anhaltenden Trockenheit hatte das Umweltministerium am Montag in Hessen die erste von zwei Alarmstufen (Alarmstufe A) für die Forstverwaltung ausgerufen. Die Aussicht auf anhaltend hochsommerliche Temperaturen ohne ergiebige landesweite Niederschläge mache diesen vorsorgenden Schritt erforderlich, teilte das Ministerium mit. Mit dem Ausrufen der Alarmstufe wird unter anderem sichergestellt, dass die besonders gefährdeten Waldbereiche verstärkt überwacht werden.

Weitere Informationen Wichtige Verhaltensregeln für Waldbesucher Das hessische Umweltministerium mahnt erhöhte Vorsicht bei Waldbesuchen an. Außerhalb ausgewiesener Grillstellen dürfe kein Feuer entfacht werden. Auf Grillplätzen solle darauf geachtet werden, Funkenflug zu vermeiden und das Feuer vor dem Verlassen richtig zu löschen. Im Wald besteht zudem ein Rauchverbot. Auch aus dem Auto geworfene Zigaretten seien ein Waldbrandrisiko. Außerdem bat das Ministerium darum, Zufahrtswege in Wälder freizuhalten. Wer im Wald ein Schwelfeuer oder einen Brand bemerkt, wird gebeten, umgehend die Feuerwehr unter der Notrufnummer zu informieren. Ende der weiteren Informationen

Gerade Kiefern gerieten bei Trockenheit schnell in Flammen, wie sich auch beim jüngsten Brand gezeigt habe, betonte Volker Ahrend vom Forstamt Hanau-Wolfgang. "Das war relativ dramatisch, denn die Flammen sind schnell sehr hoch geschlagen." Er mahnte Waldbesucherinnen und -besucher, vorsichtig zu sein und beispielsweise keine Zigarettenkippen wegzuwerfen. Denn egal ob Brandstiftung oder nicht - es gelte: "Die meisten Brände entstehen durch Menschenhand, ob gewollt oder nicht."

