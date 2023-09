Mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn am 10. Dezember sollen die Menschen in Hessen von zusätzlichen Verbindungen profitieren.

Wie die Bahn am Freitag mitteilte, soll unter anderem der morgendliche ICE Sprinter von Darmstadt und Frankfurt über Erfurt nach Berlin künftig auch am Wochenende fahren. Neu angeboten wird zudem sonntags ein ICE am frühen Morgen ab Frankfurt und Fulda über Leipzig nach Berlin. Auch soll es zusätzliche ICEs zwischen Kassel und Berlin geben. Ab März 2024 kündigt die Bahn zusätzliche Angebote an.