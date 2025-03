Gehweg zugeparkt? Das lassen viele nicht mehr durchgehen. Tausende Menschen nutzen inzwischen digitale Portale, um Verstöße im ruhenden Verkehr anzuzeigen. Vorreiter ist Frankfurt. Andere Kommunen ziehen nach.

Auf Gehwegen, Radstreifen, Behindertenparkplätzen oder vor Feuerwehrzufahrten – in Frankfurt parken Autos immer wieder dort, wo sie nicht dürfen. Viele Bürgerinnen und Bürger wollen das nicht länger hinnehmen: Sie erstatten Anzeige.

Mehr als 12.000 private Meldungen gegen Falschparker sind in diesem Jahr bereits eingegangen. Um die Anzeigen besser erfassen und bearbeiten zu können, hat die Stadt vor einem Jahr ein eigenes Online-Portal eingerichtet.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Frankfurt mit Meldeportal für Falschparker zufrieden

Die Bilanz des Ordnungsamts fällt positiv aus. Sprecher Michael Jenisch erklärte auf hr-Nachfrage: "Vorher mussten alle privaten Anzeigen durch unsere Mitarbeiter in das Bearbeitungssystem übertragen werden. Dieser Schritt fällt jetzt weg."

Im Jahr 2024 seien 27.810 Privatanzeigen wegen Verstößen im ruhenden Verkehr über das Portal eingegangen. Seit dessen Einführung seien die Anzeigen auch vollständiger als vorher, die Bearbeitungsquote liege bei nahezu 100 Prozent.

Wer über das Frankfurter Meldeportal einen Verstoß beim Parken oder Halten melden will, muss die Situation sowie das Kennzeichen fotografieren. Zusätzlich sind persönliche Angaben wie Name, Adresse und eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich – anonyme Anzeigen sind nicht möglich.

Ähnliche Online-Verfahren zur systematischen Erfassung von Falschparker-Anzeigen gibt es mittlerweile auch in Offenbach, Wiesbaden und Hanau. Die eingehenden Meldungen werden jeweils von den zuständigen Ordnungsämtern geprüft.

Wer ist "Anzeigenhauptmeister" in Hessen?

Auf hr-Nachfrage geben mehrere Städte Einblick in ihre aktuellen Zahlen: In Wiesbaden wurden im vergangenen Jahr rund 3.200 Anzeigen registriert, in Offenbach seit Einführung des Meldeportals im Oktober 5.370 Verstöße gemeldet. In Kassel wurden im Jahr 2024 insgesamt 6.000 Anzeigen erstattet, in Darmstadt wurden im vergangenen Jahr 4.371 vollständige Anzeigen registriert.

In Darmstadt konnten Falschparker bislang über ein Online-Formular im digitalen Rathaus gemeldet werden. In Kassel erfolgt die Anzeige derzeit ausschließlich per E-Mail oder Post. Beide Städte planen ein Meldesystem nach dem Frankfurter Vorbild.