Familie auf dem Weg zum Zirkus von Feuer gestoppt

Eine Familie mit zwei Kindern ist am Sonntagnachmittag in Fulda auf dem Weg zu einem Zirkus von einem Brand an ihrem Auto ausgebremst worden.

Veröffentlicht am 29.12.24 um 20:48 Uhr









Der Wagen geriet während der Fahrt in Flammen, die anschließend auf ein nebenstehendes Auto übergriffen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte so ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge und Gebäude verhindern. Die vierköpfige Familie, deren Zwillinge nach Angaben der Mutter am Sonntag Geburtstag hatten, blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wurde auf rund 50.000 Euro geschätzt.