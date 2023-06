Fast jeder dritte Bürger in Hessen hat Einwanderungsgeschichte

2022 war dies bei 1,97 Millionen Menschen der Fall und damit bei 31,3 Prozent aller Bürger, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Im Vergleich zu 2021 nahm ihr Anteil um 0,6 Prozentpunkte zu. Regional variierte ihre relative Zahl stark. Am höchsten war der Anteil von Bürgern mit Einwanderungsgeschichte in Frankfurt.