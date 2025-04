Faulbrut bei Bienen: Ausbruch in Sinn

Nachdem es im vergangenen Jahr keinen Ausbruch der Amerikanische Faulbrut in Hessen gegeben hat, ist die Bienenseuche nun zurück.

Veröffentlicht am 15.04.25 um 12:07 Uhr

In Sinn (Lahn-Dill) muss sie derzeit bekämpft werden. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums gibt es in Hessen in diesem Jahr bisher nur diesen einen Ausbruch. Die Amerikanische Faulbrut ist eine bakterielle Erkrankung der Bienenbrut und führt unbehandelt zum Absterben ganzer Bienenvölker.