Dusche löst Fehlalarm in Bruchköbel aus

Kurzmeldung Dusche löst Fehlalarm in Bruchköbel aus

In einer Altenpflegeeinrichtung in Bruchköbel (Main-Kinzig) ist es am Mittwoch zu einem Fehlalarm gekomen.

Dort schlug weithin hörbar die Sirene Alarm - am Funknetz wurden zu dieser Zeit nach Angaben der Feuerwehr Wartungsarbeitungen durchgeführt.

Passiert war allerdings nichts, Wasserdampf einer Dusche hatte einen Rauchmelder ausgelöst. Die Feuerwehr setzte die Anlage zurück und rückte wieder ab.