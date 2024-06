In Frankfurt-Sachsenhausen ist eine Straßenbahn mit einem Ferrari kollidiert. Der Autofahrer hatte am Übergang offenbar alles missachtet, was es zu missachten gab.

Der Ferrari-Fahrer fuhr am Freitag gegen 17 Uhr im Stadtteil Sachsenhausen auf der Stresemannallee über Straßenbahn-Gleise, wie die Polizei dem hr berichtete. Dabei missachtete er sowohl eine Lichtzeichenanlage am unbeschrankten Übergang, als auch eine herannahende Bahn.

Die Straßenbahn prallte in die Seite des Sportwagens und schob diesen rund zehn Meter auf den Gleisen mit. Die beiden Insassen wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Laut Polizeisprecher kamen sie ins Krankenhaus, wurden aber nicht schwer verletzt.

Der Fahrer der Straßenbahn blieb unverletzt. Fahrgäste sollen sich nicht in der Bahn befunden haben. Der Kreuzungsbereich wurde gesperrt.