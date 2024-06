Fest zum Luftbrücken-Jubiläum in Wiesbaden

Mit einem Fest für die Öffentlichkeit feiert die US-Armee in Wiesbaden an diesem Wochenende das Ende der Luftbrücke vor 75 Jahren.

Historische Flugzeuge und Zeitzeugen erinnern an das Ereignis. Die Luftbrücke der Alliierten in Deutschland half zwei Millionen Menschen in Westberlin beim Überleben.

Auf dem Flugplatz der Clay-Kaserne gibt es neben einer Gedenkfeier auch Formationsflüge, Fallschirmsprünge und ein Unterhaltungsprogramm. Der Zugang zum Gelände ist nur zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Shuttle-Bus möglich.

Vor einem Jahr war bereits der Beginn der Luftbrücke am Frankfurter Flughafen gefeiert worden.