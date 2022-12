Razzia gegen Reichsbürger in Frankfurt

Razzia gegen Reichsbürger in Frankfurt Bild © ARD

Razzia in Reichsbürgerszene - 25 Festnahmen

Seit den frühen Morgenstunden läuft der wohl größte Polizeieinsatz gegen eine terroristische Vereinigung, den es je in der Bundesrepublik gegeben hat. Der Hauptbeschuldigte ist der 71 Jahre alte Adlige Heinrich XIII. Prinz Reuß aus Frankfurt.

Die Generalbundesanwalt geht seit den frühen Morgenstunden gegen eine mutmaßliche terroristische Vereinigung vor, die unter anderem einen Umsturz der staatlichen Ordnung in Deutschland und einen bewaffneten Angriff auf den Bundestag geplant haben soll.

Tagesschau Bundesweite Durchsuchungen Eine bewaffnete Gruppe aus Reichsbürgern und Querdenkern soll laut ARD-Hauptstadtstudio und SWR einen Staatsstreich geplant haben. Unter den 52 Beschuldigten sind Ex-Elitesoldaten und eine frühere AfD-Bundestagsabgeordnete. tagesschau.de

Hauptbeschuldigter aus Frankfurt

Die Bundesanwaltschaft ließ am Morgen 25 Verdächtige festnehmen. Einem Sprecher zufolge gab es drei Festnahmen in Hessen: in Frankfurt, im Kreis Bergstraße und im Hochtaunuskreis.

Aus Hessen stammt nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung auch der Hauptbeschuldigte der Gruppierung: der 71 Jahre alte Adlige Heinrich XIII. Prinz Reuß, der als Immobilienunternehmer arbeitet.

Prinz Reuß sollte demzufolge im Fall einer gewaltsamen Machtübernahme an die Spitze einer neuen Regierung gestellt werden. Nach MDR-Informationen lag gegen den 71-Jährigen ein Haftbefehl vor.

Als zweiten Rädelsführer nennt die Bundesanwaltschaft Rüdiger von P. , laut Medienberichten ein ehemaliger Fallschirmjäger-Kommandeur. Die Beschuldigten verbinde - wie für die Reichsbürger-Szene charakteristisch - "eine tiefe Ablehnung der staatlichen Institutionen und der freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland", hieß es.

Insgesamt wurden am Morgen nach Angaben der Bundesanwaltschaft Objekte von sechs Personen durchsucht, fünf dieser Personen gelten als Beschuldigte, unter ihnen sind die drei Festgenommenen.

Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker

Die Beschuldigten sollen eine eigene Staatsform schon in Grundzügen ausgearbeitet haben, teilte die Karlsruher Behörde am Mittwochmorgen mit. "Den Angehörigen der Vereinigung ist bewusst, dass dieses Vorhaben nur durch den Einsatz militärischer Mittel und Gewalt gegen staatliche Repräsentanten verwirklicht werden kann", heißt es in der Mitteilung: "Hierzu zählt auch die Begehung von Tötungsdelikten."

Die Gruppe soll aus einem Netzwerk aus Reichsbürgern und Verschwörungsideologen bestehen, zu dem neben besagtem Frankfurter Adligen eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin aus Berlin sowie mehrere ehemalige Angehörige des Kommando Spezialkräfte und der Fallschirmjäger der Bundeswehr gehören, aber auch Ärzte und Unternehmer.

Die mutmaßlichen Verschwörer sollen Zugang zu Waffen haben.

Razzien in elf Bundesländern

Bei einer der größten Durchsuchungsaktionen der bundesdeutschen Geschichte durchsuchen seit dem Morgen rund 3.000 Einsatzkräfte mehr als 130 Häuser, Wohnungen und Büros in elf Bundesländern. 51 Personen gelten nach Informationen von WDR, NDR und SZ bislang als Beschuldigte.

Bundesweit rückten Polizeieinheiten an, darunter GSG9-Spezialkräfte der Bundespolizei. Zuvor hatten das Bundeskriminalamt (BKA), mehrere Landeskriminalämter und Verfassungsschutzbehörden umfangreiche Ermittlungen geführt.

Hessischer Verfassungsschutz brachte Ermittlungen ins Rollen

Die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden hatten im Frühjahr nach ersten Hinweisen des hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz begonnen. Dort war man auf Heinrich XIII. Prinz Reuß aufmerksam geworden, der in Frankfurt lebt und Gutsherr eines Jagdschlosses im ost-thüringischen Bad Lobenstein ist.