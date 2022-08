An einem Hang bei Dillenburg brennt es. Die Rauchsäule ist in Mittelhessen kilometerweit zu sehen. Im betroffenen Waldstück stehen Windräder.

Die Polizei hat am späten Nachmittag einen Waldbrand bei Dietzhölztal (Lahn-Dill) gemeldet. Das Feuer erstreckt sich nach ersten Angaben auf einer Fläche von bis zu 1.000 Quadratmetern – es breitet sich mutmaßlich aus. Die Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen.

Nach Informationen der hr-Verkehrsredaktion kommt es im Bereich Dillenburg-Frohnhausen wegen eines Waldbrandes am Windpark zu Sichtbehinderungen durch Rauch. Die Kreisstraße 48, die Frohnhausen mit dem Haiger-Oberroßbach verbindet und direkt durch das Waldgebiet führt, musste für die Einsatzkräfte voll gesperrt werden. Ob es eine oder mehrere Brandstellen in der Region gibt, ist derzeit noch nicht geklärt. Der Hang, an dem es brennt, gehört zu einem südlichen Ausläufer des Rothaargebirges.

Der dichte Rauch sorgt in Mittelhessen für Aufsehen: Aus mehreren Orten teilten Augenzeugen Fotos in den Sozialen Netzwerken. Auf Fotos ist ein Windrad nahe der Rauchschwaden zu sehen. Feuerwehren aus dem gesamten Lahn-Dill-Kreis sind im Einsatz. Wie lange dieser andauern wird, ist nach Polizeiangaben noch unklar - man rechne mit "mehreren Stunden".

Immer wieder Waldbrände in Hessen

Am Donnerstag war im Rhein-Main-Gebiet eine Rauchsäule auch aus weiter Ferne sichtbar. Dabei brannte es an einem Hang bei Königstein (Hochtaunus). Dort stand oberhalb der Burg Falkenstein ein Waldstück in Flammen. Das Feuer breitete sich auf sechs Hektar aus, erst am späten Donnerstagabend konnte es gelöscht werden, wie die Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte.