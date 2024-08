Feuerwehreinsätze nach Unwettern in Hessen

Starkregen hat seit dem späten Dienstagabend insbesondere in Südhessen für einige Feuerwehreinsätze gesorgt.

In Darmstadt-Wixhausen lief eine Unterführung voll Wasser, auch in Neckarsteinach (Bergstraße) und Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) wurden Unter- führungen "leicht geflutet", wie ein Polizeisprecher sagte. Nennenswerte Schäden habe es aber nicht gegeben. In Gründau-Breitenborn (Main-Kinzig) kamen binnen einer Stunde bis zu 67 Liter Regen pro Quadratmeter herunter, in Darmstadt bis zu 59 Liter. Am Hoherodskopf im Vogelsberg waren es 45 Liter.