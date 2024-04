Selbst zwei brennende Fritteusen in der Restaurantküche konnten eine Hochzeitsgesellschaft in Bad Emstal nicht vom Feiern abhalten. Die Frischvermählten verlegten die Party während des Feuerwehr-Einsatzes spontan auf einen gegenüberliegenden Supermarkt-Parkplatz.

Den Hochzeitsgästen von Jana und Robert Wilhelm wurden gerade erst die Aperitifs serviert, da musste die Gesellschaft das Restaurant in Bad Emstal (Kassel) bereits verlassen. "Dann haben wir uns auf dem Parkplatz versammelt, weil es in der Küche gebrannt hat", sagte der Bräutigam. "Seitdem feiern wir auf dem Netto-Parkplatz."

In der Küche waren am Samstagnachmittag laut Feuerwehr zwei Fritteusen in Brand geraten. Die Einsatzkräfte brauchten mehrere Anläufe, um das rund 250 Grad heiße Fett runterzukühlen und es dann ablassen zu können, wie Feuerwehrsprecher Arne Herbst-Heyde sagte. Anschließend habe das Restaurant entraucht werden müssen. "Für das Brautpaar war es sicherlich erst dramatisch", sagte Herbst-Heyde.

Koch erleidet Rauchgasvergiftung

Während die Hochzeitsgesellschaft unverletzt blieb, sei ein Koch aufgrund einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Mann habe noch vergeblich versucht mit einer Löschdecke den Brand zu löschen, sagte Restaurantbesitzer Rainer Holzhauer.

Der Sekt und die Hähnchenspieße wurden dann auf dem nahegelegenen Supermarkt-Parkplatz serviert. Die Musik stammte von einem aufgedrehtem Auto-Radio. "Wir haben das große Glück, dass es ganz tolle Leute sind", freute sich der Restaurantbesitzer über seine Gäste. "Die haben richtig gute Laune und lassen sich das nicht verderben."

Das eigentliche Gebäude, in dem die Feier stattfinden sollte, wurde von der Feuerwehr vorübergehend gesperrt. Das Hochzeitsessen konnte in einem weiteren zum Restaurant gehörenden Gebäude angerichtet werden.

Hochzeitsfoto mit Feuerwehr

Während die Kinder der Hochzeitsgesellschaft die Chance nutzten, sich die Einsatzwagen von innen anzusehen, gab es nach Einsatzende noch ein gemeinsames Foto mit Gästen und Einsatzkräften zur Erinnerung. Die Hochzeitsfeier sei sowieso schon ein unvergessliches Erlebnis, sagte Braut Jana Wilhelm, "aber jetzt noch mehr".