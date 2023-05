Der beim Absturz eines Segelflugzeugs in Wetzlar ums Leben gekommene Pilot stammte nach Polizei-Angaben vom Dienstag aus dem Lahn-Dill-Kreis.

Das Segelflugzeug war am Pfingstsonntag in ein Wohngebiet gestürzt, der 57-Jährige starb an der Absturzstelle. Eine Autofahrerin wurde leicht verletzt. Ein erstes Gutachten soll es im Juli geben.