Die U-Bahn-Linie U8 wird in der Zeit der Bauarbeiten nicht fahren. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Wegen Gleisbauarbeiten sperrt die Frankfurter Verkehrsgesellschaft für drei Wochen die U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U8. Betroffen ist die innerstädtische Strecke zwischen Südbahnhof und Hügelstraße.

Um Schienen auf einer Strecke von über drei Kilometern zu ersetzen, sperrt die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) ihre am stärksten befahrene U-Bahn-Verbindung zwischen Frankfurter Südbahnhof und der Station Hügelstraße für drei Wochen.

Ab Montag, 15. Juli um 2 Uhr bis Montag, 5. August um 3 Uhr werde der Verkehr der Linien U1, U2, U3 und U8 auf dem Streckenabschnitt eingestellt, teilte die VGF am Donnerstag mit.

Hügelstraße wird vorübergehend zur Endstation

Demnach fahren die Linien U1, U2 und U3 ab der Hügelstraße zur ihren jeweiligen regulären Zielstationen weiter und enden umgekehrt an der Hügelstraße.

Die Linie U8 soll tagsüber komplett eingestellt werden und nur im Nachtverkehr zwischen Hügelstraße und Nieder-Eschbach pendeln. Die Linie U9 soll die Takt- und Betriebszeit der U8 übernehmen und zwischen Nieder-Eschbach und Ginnheim fahren.

Ersatzverkehr mit Bussen

Von der Hügelstraße in Richtung Innenstadt werde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, teilte die VGF mit. Demnach sollen Busse von der Hügelstraße bis zur Konstablerwache fahren. Von dort aus bestehe die Möglichkeit, mit der S-Bahn weiter zum Südbahnhof fahren. Alternativ könne auch ab der Schweizer Straße auf die Straßenbahnlinien 15 und 16 zum Südbahnhof umgestiegen werden.

Es müsse etwas mehr Fahrzeit eingeplant werden als üblich, so die VGF. Aktuelle Fahrplaninfos gebe es auch auf der Webseite .

Neue Schienen, Wartungen und Reparaturen

Die Strecke der vier U-Bahn-Linien von Südbahnhof in Richtung Norden ist nach Angaben der VGF die am stärksten befahrene und älteste Strecke in Frankfurt. Rund 3,2 Kilometer neue Schienen müssten hier verlegt werden. Außerdem sollen laut VGF Weichen saniert und vier sogenannte Isolierstöße eingebaut werden.

Die Sperrung wolle man außerdem für kleinere Arbeiten wie Wartungen an Signalanlagen, Malerarbeiten und Deckenreparaturen nutzen.