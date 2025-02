Frankfurt-Sachsenhausen: Brand in Gaststätte

In einer Gaststätte im Ausgehviertel in Frankfurt-Sachsenhausen ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer ausgebrochen.

Sechs Gäste seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt worden, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden betrage rund 25.000 Euro. Ursache für den Brand im Keller sei wohl ein technischer Defekt gewesen.