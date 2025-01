Ein IT-Problem bei der Bundespolizei hat bundesweit an Flughäfen für massive Probleme bei der Einreise in die EU gesorgt. Manche Fluggäste brauchten viel Geduld. Auch in Frankfurt kam es zu Verzögerungen.

Eine bundesweite Computerpanne hat am Freitag die Einreise von Fluggästen ausgebremst. Betroffen waren seit etwa 14 Uhr vor allem Passagiere, die von außerhalb des Schengenraums einreisen wollten, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen dem hr sagte. Auch bei der Abfertigung von Reisenden in solche Länder kam es zu Verzögerungen.

In Frankfurt habe sich bei der Passkontrolle an den Einreiseschaltern zeitweise ein gewisser Rückstau gebildet, der durch den Einsatz zusätzlicher Beamter abgebaut worden sei. Sie mussten einzelne Schritte der grenzpolizeilichen Abfertigung per Hand erledigen.

Problem am Abend behoben

Am Abend bestätigte ein Sprecher der Bundespolizei des Frankfurter Flughafens, dass das Problem gegen 18 Uhr behoben worden sei und die Abfertigung wieder laufe. Es habe sich um einen Fehler im Informationssystem des Bundeskriminalamts (BKA) gehandelt.

"Aus Sicht der Bundespolizei scheinen die Entstörungsmaßnahmen beim BKA erste Wirkungen zu zeigen", teilte die Behörde in Potsdam mit. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums und der Bundespolizei gab es technische Störungen an Informationssystemen, "die das Bundeskriminalamt (BKA) für den polizeilichen Informationsverbund" betreibe.

Ursache noch unklar

In Hamburg konkretisierte die Bundespolizei, das Fahndungs- und Auskunftssystem sei ausgefallen. Anfragen seien über ein anderes, langsameres System erfolgt. Das polizeiliche Informationssystem Inpol ist ein elektronischer Datenverbund zwischen Bund und Ländern. Alle Polizeibehörden können dort Daten einspeichern und abrufen. Der genaue Auslöser für den IT-Ausfall war zunächst unklar.

Die Auswirkungen waren am größten deutschen Flughafen in Frankfurt bis zum Freitagnachmittag offenbar gering. "Operativ" gebe es kaum Probleme, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport, der Betrieb laufe "regulär". Auch auf Abflüge habe es keine Auswirkungen gegeben.

Auch andere Flughäfen betroffen

Auch in München liefen die Einreisekontrollen nach einem kurzen Stopp trotz des IT-Ausfalls weiter, wie es von der Bundespolizei hieß. Die Auswirkungen seien insgesamt "nicht so dramatisch". Die Einreise nach Deutschland sei weiterhin möglich gewesen.

In Düsseldorf bildeten sich dagegen lange Schlagen. Manche Passagiere warteten stundenlang. Teilweise seien Anreisende in den Flugzeugen geblieben. Auch an anderen Flughäfen wie Berlin, Köln/Bonn und Dortmund gab es Probleme und lange Wartezeiten bei der Einreise. Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden mussten rund 450 Passagiere im Terminal warten. Zwei Maschinen konnten zunächst nicht abgefertigt werden.