Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Künzell (Fulda) ist am Freitag die 73-jährige Eigentümerin verletzt worden.

Das Feuer war im ersten Stock ausgebrochen und breitete sich auf den Dachstuhl aus, wie die Polizei berichtete. Die Frau konnte durch eine Nachbarin aus dem Haus gerettet werden. Die 73-Jährige atmete Rauchgase ein und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Das Haus ist vorübergehend nicht bewohnbar. Warum das Feuer ausbrach, ist Gegenstand der Ermittlungen.