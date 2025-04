Frau bei Zimmerbrand in Kassel leicht verletzt

Bei einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Kassel ist am Freitagabend eine Frau leicht verletzt worden.

In der betroffenen Wohnung war nach Angaben der Feuerwehr niemand. Sie sei nun vorerst unbewohnbar. Durch den Brandrauch zog sich eine Bewohnerin des Hauses Verletzungen zu. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.