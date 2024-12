Frau stirbt nach Brand in Mehrfamilienhaus in Wolfhagen

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist eine 46-jährige Bewohnerin in Wolfhagen (Kassel) gestorben.

Veröffentlicht am 17.12.24 um 19:05 Uhr

Die Frau war am Freitag mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, wo sie am Montag starb, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Brand waren zwei weitere Hausbewohner verletzt worden. Beide konnten die Klinik inzwischen wieder verlassen. Warum der Brand im Treppenhaus ausbrach, ist weiter unklar. Brandstiftung sei nicht auszuschließen.