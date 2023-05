Gasgrill löst Hausbrand in Dietzenbach aus

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Dietzenbach (Offenbach) ist in der Nacht zum Freitag ein Schaden in Höhe von 170.000 Euro entstanden.

Laut einer Mitteilung der Polizei dürfte ein auf einem Balkon genutzter Gasgrill das Feuer verursacht haben. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen, die Kripo ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.