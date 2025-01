Nach einem Austritt von Phosphonsäure in einem Firmengebäude in Bad Homburg mussten Mitarbeiter per Leiter gerettet werden. Fünf Menschen erlitten Atemwegsreizungen, 100 Feuerwehrleute und Spezialkräfte waren im Einsatz.

Videobeitrag Großer Feuerwehr-Einsatz in Bad Homburg Video Ein Mitarbeiter klettert aus dem Fenster. Bild © Mike Seeboth Ende des Videobeitrags

Die Feuerwehr evakuierte das Firmengebäude in Bad Homburg (Hochtaunus) und brachten die Mitarbeiter mit Leitern in Sicherheit, wie der Pressesprecher der Stadt mitteilte. In dem Unternehmen in der Kaiser-Friedrich-Promenade war zuvor Gefahrstoff ausgetreten.

Fünf Menschen mit Atemwegsreizungen

Einsatzkräfte sicherten die Substanz am Donnerstagnachmittag und transportierten sie ab. Daraufhin mussten sie sich selbst und das Gebäude dekontaminieren und die betroffene Straße sperren. Der Einsatz sei am Donnerstagabend abgeschlossen worden, teilte der Sprecher der Stadt am Freitag mit. Fünf Menschen hätten bei dem Vorfall Atemwegsreizungen erlitten und seien vom Rettungsdienst versorgt worden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Gefahrstoff beim Transport im Treppenhaus des Unternehmens ausgetreten. Dabei habe es sich um Phosphonsäure gehandelt, eine kristalline weiße Substanz, sagte der Sprecher.

Die direkten Anwohner waren aufgefordert worden, sicherheitshalber Türen und Fenster geschlossen zu halten. Es waren rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Spezialkräfte aus der chemischen Industrie rückten zudem an, um den Stoff zu entsorgen.