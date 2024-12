Geldeinzahlautomat samt Bargeld in Bad Homburg geklaut

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Bad Homburg einen Geldeinzahlautomaten des ÖPNV entwendet.

Veröffentlicht am 29.12.24 um 11:14 Uhr

Der Automat stand frei zugänglich in der Nehringstraße und wurde komplett geklaut, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach werden darin die Einnahmen der Busfahrer des ÖPNV hinterlegt. Aufgrund seiner Größe von etwa 1,40 Meter Höhe, 0,80 Meter Breite und 0,80 Meter Tiefe geht die Polizei davon aus, dass mehrere Täter vor Ort waren und für den Abtransport ein Fahrzeug genutzt wurde. Neben dem Gerät wurde Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet.