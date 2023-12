Ein mehrfach vorbestrafter Mann aus Butzbach ist in Brasilien festgenommen worden. Ihm werden Drogen- und Menschenhandel vorgeworfen. Auch in Hessen wurde bereits nach ihm gesucht.

Die Staatsanwaltschaft Gießen kann sich über einen unerwarteten Fahndungserfolg in Südamerika freuen. Ein in der vergangenen Woche von der brasilianischen Polizei wegen zahlreicher Delikte festgenommer Mann ist auch in Hessen kein Unbekannter.

Dem Mann aus Butzbach (Wetterau) wird von den hessischen Behörden unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem hr am Dienstag bestätigte. Der Verdächtige soll demnach zu einem europaweiten Netzwerk von Kriminellen gehören.

Kuriere in Folterkellern misshandelt

Seine mutmaßlichen Komplizen sitzen seit Großrazzien im Juni bereits in Untersuchungshaft. Im Wetteraukreis und im Kreis Gießen waren dabei zwölf mutmaßliche Dealer im Alter von 20 bis 60 Jahren festgenommen worden. Die Beschuldigten sollen enge Kontakte zur Organisierten Kriminalität in Albanien gehabt haben.

Auch Gewaltdelikte werden ihnen vorgeworfen. So sollen Kuriere und Abnehmer bei fehlgeschlagenen Transporten oder bei Zahlungsverzug in eigens dafür eingerichteten Kellern massiv misshandelt worden sein. Dabei seien auch Schusswaffen zum Einsatz gekommen, berichtete die Polizei.

Anklageerhebung soll zeitnah folgen

Der nun festgenommene Mann war zum Zeitpunkt der Razzia schon im Ausland. Die Anklageerhebung gegen ihn soll zeitnah folgen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag weiter sagte.

Der Mann sei in "vielfältiger Weise" vorbestraft. Nähere Angaben machte der Sprecher zunächst nicht. Die Ermittlungen gegen ihn in Brasilien haben demnach keinen Zusammenhang mit den Ermittlungen in Deutschland.

Vergewaltigung und Tierqälerei

Laut einem brasilianischen Zeitungsbericht ist der Mann 37 Jahre alt. Er wurde demnach am vergangenen Freitag von Zivilpolizisten in der Großstadt Niterói bei Rio de Janeiro festgenommen. Die Ermittlungen seien von der internationalen Polizei Interpol unterstützt worden. Ihm werden dem Bericht zufolge in Brasilien Drogenhandel, Menschenhandel, Vergewaltigung, illegaler Waffenbesitz und Tierquälerei vorgeworfen.

Der Mann soll einem Hund die Augen ausgestochen und ihm Drogen gespritzt haben. In einem in sozialen Medien veröffentlichten Video taucht er auf, wie er eine Katze gegen die Wand wirft. Der Mann, dessen Name in dem Bericht genannt wird, soll in Butzbach einen Kurierdienst betreiben.