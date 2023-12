Kerzen am Fundort der Leiche in Bad Emstal.

Kerzen am Fundort der Leiche in Bad Emstal. Bild © Stefanie Küster/hessenschau.de

Im Fall der getöteten 14-Jährigen in Bad Emstal hat die Staatsanwaltschaft Kassel Anklage gegen den 21-jährigen Tatverdächtigen erhoben. Er soll die Schülerin aus sexuellen Motiven erwürgt haben.

Knapp drei Monate nach dem mutmaßlichen Mord an einer 14-Jährigen in Bad Emstal (Kassel) hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 21 Jahre alten Tatverdächtigen erhoben.

Dieser soll die Schülerin zur Befriedigung des Geschlechtstriebs erwürgt haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Zudem wird ihm Störung der Totenruhe vorgeworfen: So soll der Beschuldigte - ein Bekannter des Teenagers - nach der Tötung die Leiche in sexuell motivierter Weise berührt haben.

Jugendkammer für Fall zuständig

Die Leiche der 14-Jährigen war Ende September am Rande eines Feldwegs in Bad Emstal entdeckt worden. Die Jugendliche war seit dem Vorabend vermisst worden. Der Tatverdächtige wurde einen Tag nach dem Fund des Mädchens wegen des dringenden Verdachts des Mordes festgenommen. Der heute 21-Jährige sitzt seither in Untersuchungshaft.

Weil er zur Tatzeit 20 Jahre alt und somit Heranwachsender war, ist eine Jugendkammer des Landgerichts Kassel für den Fall zuständig. Das Landgericht muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden, erst danach können Prozesstermine festgelegt werden.

Vorläufiges Obduktionsergebnis 14-Jährige aus Bad Emstal wurde erwürgt Im Fall der getöteten 14-Jährigen aus Nordhessen hat die Staatsanwaltschaft Details zur Todesursache bekanntgegeben. In der vergangenen Woche war ihre Leiche gefunden worden. Der festgenommene Tatverdächtige schweigt weiterhin. Zum Artikel