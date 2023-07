Nach einem Lkw-Brand auf der A5 zwischen Homberg (Ohm) und Alsfeld-West musste die Autobahn Richtung Kassel gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei geriet der mit Kunststoffflaschen beladene Lkw am Montag gegen 2.30 Uhr auf dem Standstreifen in Brand. Der 31 Jahre alte Fahrer erlitt eine Rauchgasvergiftung. Derzeit laufen an der Brandstelle die Bergungsarbeiten.