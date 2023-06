Im Wiesbadener Stadtteil Klarenthal ist eine 81 Jahre alte Frau leblos in ihrem Haus aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem gewaltsamen Tod aus. Die Ermittlungen laufen.

Die 81-Jährige war am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr von einem Familienangehörigen und einer Nachbarin leblos in dem Einfamilienhaus in Wiesbaden-Klarenthal gefunden worden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten demnach nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte den Tatort. Auch Spezialisten der Spurensicherung des Polizeipräsidiums Westhessen seien hinzugezogen worden.

Ermittler gehen von gewaltsamen Tod aus

Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem gewaltsamen Tod aus. Die genauen Umstände und Hintergründe des mutmaßlichen Tötungsdeliktes werden weiter untersucht.