Polizisten am Mittwochvormittag in Wiesbaden-Klarenthal.

Polizisten am Mittwochvormittag in Wiesbaden-Klarenthal. Bild © Franco Foraci/hr

Nach dem Tod einer 81-Jährigen in ihrem Haus in Wiesbaden-Klarenthal hat die Polizei die Umgebung abgesucht und mögliche Beweisstücke gefunden. Unter anderem wurden Einweghandschuhe in einem Gully entdeckt. Ein Bekannter der Familie sitzt in U-Haft.

Videobeitrag Video Polizei sucht Straßen nach Tötungsdelikt in Wiesbaden ab Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Mit nach Worten eines Sprechers "ungewöhlich vielen Beamten in Zivil und Uniform" hat die Polizei am Mittwoch in Wiesbaden-Klarenthal nach Spuren im Fall einer getöteten 81-Jährigen gesucht. Demnach durchsuchten 16 Einsatzkräfte mit einer Hundeführerin unter anderem Büsche in der Heinz-Ranly-Straße und in der Umgebung.

Handschuhe im Gully

Bei der Suche wurden nach hr-Informationen in einem Gully Einweghandschuhe gefunden, außerdem wurden weitere Gegenstände sichergestellt. Die möglichen Beweisstücke sollen in einem Labor untersucht werden. Ob sie tatsächlich mit der Tat in Zusammenhang stehen, muss noch geklärt werden.

Audiobeitrag Audio Wiesbaden: Polizei sucht Straßen nach Tötungsdelikt ab Audio Polizisten am Mittwochvormittag in Wiesbaden-Klarenthal. Bild © Franco Foraci/hr Ende des Audiobeitrags

"Es haben sich neue Hinweise ergeben", erklärte der Sprecher die Suchaktion mehr als einen Monat nach der Tat. Wonach genau gesucht wurde, wollte die Polizei nicht sagen, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Man habe aber die Anwohner vorab informiert, damit sich niemand unnötig Sorgen mache.

Tatverdächtiger schweigt

Die 81-Jährige war am 24. Juni zwischen 12 und 16 Uhr getötet worden. Ihr Ehemann war zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus. Er und eine Nachbarin hatten die leblose Frau in ihrem Haus in Klarenthal gefunden.

Seit einigen Wochen sitzt ein Bekannter der Familie in Untersuchungshaft. Er soll die Frau mit einem Messer getötet haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat der 46-Jährige bislang keine Aussage zu einem möglichen Motiv gemacht.