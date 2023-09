Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten in Hofgeismar

Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten in Hofgeismar Bild © Hessennews TV

Großbrand in Maschinenbaufirma in Hofgeismar

Beim Feuer in einem Maschinenbau-Betrieb in Hofgeismar ist die Halle einer Lackiererei eingestürzt. Der Schaden dürfte in die Millionen gehen.

Videobeitrag Video Lagerhalle in Hofgeismar in Flammen Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Dunkle Rauchwolken standen am Vormittag über dem Industriegebiet in Hofgeismar (Kassel). Gegen 9.35 Uhr war in der Halle eines Maschinenbaubetriebs ein Feuer ausgebrochen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Halle nach Angaben eines Feuerwehrsprechers bereits im Vollbrand. Durch eine Acetylen-Flasche in der Mitte der Halle sei es zu einer Explosion gekommen.

Keine Gesundheitsgefahr durch Rauch

Alle Anwesenden hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Nach Polizeiangaben erlitt ein Mitarbeiter einen Schock, alle anderen blieben unverletzt.

Wegen der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner ihre Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen abstellen. Messungen der Feuerwehr ergaben, dass keine Gefahr durch gesundheitsschädliche Stoffe besteht.

Schaden in Millionenhöhe

Bis zu 120 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren brachten die Flammen unter Kontrolle. Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Die Halle wurde durch das Feuer völlig zerstört. Nach ersten Schätzungen der Polizei dürfte der Schaden im siebenstelligen Bereich liegen, also in die Millionen gehen.