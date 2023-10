Die Postbank-Kundschaft muss sich auf erhebliche Einschnitte im Filialnetz gefasst machen.

Die Deutsche Bank will bei ihrer Tochter in den nächsten zwei Jahren bis zu 250 der derzeit noch 550 Postbank-Zweigstellen schließen, wie Privatkunden-Chef de Sanctis am Montag in der "Financial Times" ankündigte. In etwa 200 der erhaltenen 300 Standorte sollen weiterhin Post- und Paketdienstleistungen angeboten werden. Ob und wie viele Arbeitsplätze verloren gehen werden, sagte de Sanctis nicht.